Sanremo, torna “HEY PIGNA!” per festeggiare Ferragosto con il live della Bandakadabra

Sanremo. HEY PIGNA!, il piccolo festival all’aperto di metà estate organizzato da Pigna Mon Amour in collaborazione con Comune di Sanremo e Cooperativa CMC / Nidodiragno, torna mercoledì 14 agosto ai Giardini Regina Elena di Sanremo: incontri, live music con Bandakadabra, street bar e un’area pic-nic attrezzata con tavoli, sedie e tovaglie, per festeggiare il Ferragosto in arrivo sotto il cielo della Pigna, godendo di una vista mozzafiato sullo spettacolo pirotecnico.

Dalle 20.30 sarà aperta l’area pic-nic con tavoli, tovaglie e sedie a disposizione, che come sempre sarà possibile prenotare per gustare comodamente cibo e bevande portate da casa. Novità di quest’anno, una street drink area a cura di Bollicino, che servirà l’Ape-ritivo direttamente dalla sua fantastica Ape. Alle 21.30 il concerto dei Bandakadabra, l’irresistibile street band torinese che vanta ormai esibizioni in tutta Italia e in Europa. Capitanata da Gipo Di Napoli, la formazione è composta da sette fiati e due percussioni. Il repertorio della band passa dal rocksteady al balkan allo swing, aprendosi a continue improvvisazioni con il pubblico, in uno spirito che unisce l’energia delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta.

L’evento continua poi con l’immancabile e tradizionale spettacolo pirotecnico, per concludersi con un dj-set a cura di Bollicino, per ballare e festeggiare il Ferragosto tutti insieme. La serata avrà un prologo alle 19, sempre ai Giardini Regina Elena, con un incontro pubblico per dialogare e confrontarsi sul futuro, i sogni e le prospettive della Pigna. L’ingresso è gratuito.