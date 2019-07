Sanremo. Incidente stasera nella galleria che precede l’uscita del Mercato dei Fiori direzione Arma di Taggia: una ragazza alla guida di una Renault Clio grigia per cause da accertare è andata in testa coda urtando contro una parete del tunnel

Per fortuna si sono sono aperti gli airbag e i danni sono stati limitati.

E’ intervenuta la Croce Verde di Arma di Taggia che ha trasportato la giovane ferita lievemente al Pronto soccorso dell’Ospedale di Sanremo.

Sul posto, si procede su una corsia sola, per i rilievi è sopraggiunta una pattuglia della Polizia stradale.