Sanremo. L’atletica non conosce pause e soste stagionali. Anche dopo la fine delle scuole, nella calura più torrida, gli atleti di punta si allenano e partecipano ai numerosi meeting organizzati in Liguria, in Piemonte e nella vicina Costa Azzurra.

«Una settimana fa siamo andati a testare la nuovissima e veloce pista di Mondovìi dove l’allievo Davide Ebrille ha ritoccato il suo primato sui m.100 portandolo a 11″67-. – fa sapere la Foce – Ieri eravamo in massa a Boissano dove non sono mancati primati e podi nelle gare giovanili. Successo nel salto in lungo per Gabriele Avagnina, un puledro con grandi potenzialità: m.5.29 per lui che aveva anche corso, in precedenza i m.80 in 10″37.

Ma chi ha stupito per la facilità con la quale affronta le gare è stata la cadetta Nicole Crescente, classe 2005, già in evidenza nelle gare studentesche. Nicole ha saltato in lungo m.4,83, arrivando seconda e ha corso i m.80 in 10″69, un tempone per una novizia, una delle prestazioni più significative della storia della Foce. Ancora podio, terzo gradini per i cadetti dei m.300 Alessa Laura (43″14 personale) e Tiziano Mercuri, che era già arrivato 4° nei m.80.

Podio anche per Emanuel Bashmeta nei m.60 ragazzi corsi in 8″82, terzo. Infine secondo posto per la staffetta 4×100 ragazze con Boeri, Paonessa, Bonacini, De Cristofaro, che avevano già corso in precedenza altre gare. Buoni i riscontri cronometrici sui m.300 di Simone Enotarpi e Fatima Soummade. Domenica c’è il Trofeo Maurina, a ranghi ridotti per la precaria situazione della pista. E’ doverosa la presenza della Foce, i cui atleti si allenano al mattino dalle 9 alle 11 con la Kelly e altri al pomeriggio con Sini e Toblini».