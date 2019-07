Sanremo. Ha preso ufficialmente il via, questa sera, l’estate in piazza Colombo con il taglio del nastro di “Un Salto in Centro”.

Una location con i gonfiabili che animerà il centro città fino a settembre dedicata ai bambini, che potranno cimentarsi in attività ricreative e laboratori. Verranno inoltre proposti spettacoli di vario genere, sia per i più piccoli, a cura del Mago Taz e del Teatro dei Mille Colori, sia per i più grandi.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, il consigliere Giuseppe Faraldi, Mario Robaldo, i commercianti, che hanno aderito al progetto, e tante famiglie. «Piazza Colombo è la piazza più importante che c’è, non è il massimo, era mal frequentata da tempo, e così ho pensato di mettere i bambini al centro di Sanremo. Si chiama proprio “Un Salto in Centro” per identificare le famiglie e i bambini al centro del turismo – spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni - Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con me per rendere possibile questo progetto».

A Sanremo vi sarà perciò uno spazio dedicato ai bambini e ai loro genitori per passare un’estate ricca di emozioni e divertimento.