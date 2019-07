Sanremo. Sono proseguite anche nel fine settimana appena trascorso le consuete attività a tutela del decoro urbano messe in atto dal Corpo di Polizia Locale.

Nella prima mattinata di venerdì 5 luglio, a seguito di numerose segnalazioni, è stato predisposto un servizio mirato all’accertamento di eventuali occupazioni abusive ai danni degli immobili di proprietà comunale e non nella zona della Pigna, il centro storico matuziano. All’interno di uno di essi, sito in via Rivolte, è stato individuato un tunisino irregolare sul territorio nazionale. Nella struttura è stato accertato anche uno stato di grave degrado e nonostante la porta di accesso fosse sigillata sono stati rinvenuti all’interno svariati materassi, cumuli di rifiuti e siringhe. Il fermato è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di via Giusti e successivamente fotosegnalato presso il locale Commissariato di PS. Già titolare di numerosi precedenti penali, è stato nuovamente denunciato a piede libero per il reato di “invasione di terreni o edifici” ed è stato accompagnato presso la questura di Imperia e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione, il cui personale ha provveduto a notificargli un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Presso l’immobile sono in corso la bonifica e la chiusura degli accessi. Numerosi sono stati gli interventi finalizzati a sanzionare ed allontanare individui intenti a bivaccare nei pressi di siti considerati di pregio dal punto di vista turistico e architettonico, spesso anche in stato di ebbrezza: sono stati elevati quattro ordini di allontanamento, immediatamente eseguiti, così come previsto dal D.L. 14/2017 (decreto sicurezza) nella zona di via Mattetotti e del Casinò.