Sanremo, sta meglio il bimbo di cinque anni soccorso nella notte

Sanremo. E’ tenuto in osservazione in ospedale il bimbo di 5 anni soccorso la scorsa notte sull’Aurelia al confine tra Ospedaletti e Sanremo dai volontari di Ponente Emergenza e dal personale sanitario del 118. A differenza di quanto si era ipotizzato inizialmente, il piccolo è stato colto da convulsione febbrile mentre rincasava con i suoi genitori e non da uno choc anafilattico dovuto all’assunzione di farmaci o alimenti. Il sospetto era nato per le dichiarazioni della madre, che aveva dichiarato che il bimbo aveva iniziato a sentirsi male dopo aver assunto dell’ibuprofene.

A lanciare l’allarme, ieri, era stato un gruppo di passanti che si è letteralmente lanciato in mezzo alla strada alla vista di un’ambulanza. Capendo immediatamente la gravità della situazione, i volontari di Ponente hanno allertato Alfa 3 che in pochi secondi è arrivata da Bordighera. Il piccolo, inizialmente cosciente, ha poi perso i sensi. Subito si è temuto il peggio, ma fortunatamente l’allarme è rientrato e il bimbo, anche se ancora ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita.