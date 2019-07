Sanremo, si rompe l’acquedotto: zona Solaro rimane senz’acqua

Sanremo. Questa mattina si è verificata la rottura della tubazione dell’acquedotto in strada Solaro Rapalin. Al fine di consentire l’intervento di riparazione da parte degli addetti dell’Amaie, dalle 9 di venerdì 19 luglio alle 16 circa, sarà interrotta la fornitura d’acqua.

Le zone interessate dal disservizio saranno:

– via P. Semeria da svincolo autostrada al campo del Carmelo

– via del Carmelo

– via Buon Moschetto dal civ. 25 a civ. 54

– via M.Guisci 3° tratto

– strada Alla Colla da civ. 104 a via P.Semeria

– strada Solaro Rapalin

– via p. Delle Rose

– strada San Lorenzo fino al n.64

– via D. Cota (zona C2)

– strada Solaro dopo civ.92 tutta

Al fine di ridurre al massimo la durata dei lavori lungo via Solaro Rapalin sarà installato un impianto semaforico con senso unico alternato.