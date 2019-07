Sanremo, si alza il sipario sull’evento “Dennis’ Games”: due eventi di fitness, bikini fitness e bodybuilding

Sanremo. Da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio presso il Palafiori si svolgerà l’evento Dennis’ Games con due spettacoli di livello internazionale di fitness, bikini fitness, bodybuilding siglati dal prestigiosissimo ente americano IFBB Pro League, l’organizzazione del celeberrimo concorso Mr. Olympia che rese famoso Arnold Schwarzenegger.

L’evento vedrà partecipanti maschili e femminili provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee. Gli spettacoli saranno:

– Grand Prix Sanremo sabato dalle 15 alle 24

– Italian Chmpionships domenica dalle 9 alle 24

L’intera manifestazione è inserita nel calendario Manifestazioni del Comune di Sanremo. Un evento simile nella stessa location nel 2008 fece contare 6000 visitatori e ci auspichiamo un pari successo considerando la rilevanza del circuito IFBB Pro League.

L’organizzazione è a cura dell’azienda sanremese Fitness Media attiva nel settore fitness come casa editrice (specializzata in fitness e nutrizione) ed è stato scelto di intitolare gli eventi al famoso campione sanremasco di bodybuilding Dennis Giusto, il quale presiederà l’intero evento e assegnerà gli speciali premi assoluti consistenti in quattro spade templari riproduzioni d’epoca.