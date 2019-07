Sanremo. Un uomo di 70 anni è caduto dal secondo piano al pianterreno nella tromba delle scale.

E’ successo verso le 19.30 in un condominio di via Angelo Pesante.

Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Sul caso indagano i carabinieri. L’uomo, soccorso dal 118, è grave ma non verserebbe in pericolo di vita.

Nella caduta lo sventurato ha distrutto la cassetta delle lettere.