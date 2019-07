Sanremo, sedicenne trovato in possesso di sostanze stupefacenti: polizia municipale convoca la madre

Sanremo. Grazie ad un piano di controlli mirati sul Centro Storico, il corpo di polizia municipale garantisce la presenza giornaliera di operatori selezionati nelle vie della Città Vecchia, che perlustrano le diverse zone per sorvegliare sul rispetto delle regole nei diversi ambiti, dalla normale convivenza civile, al rispetto della quiete pubblica, dall’abusivismo commerciale, all’irregolarità locativa e alle verifiche di natura edilizia e commerciale.

Ieri, durante un servizio di controllo, una pattuglia del corpo ha notato alcuni giovani appartati in modo sospetto nei pressi di via Morardo. Avvicinandosi per un accertamento più approfondito, ha riscontrato che uno di questi nascondeva qualcosa dietro la schiena, che si è rivelato essere un barattolo contenente due confezioni di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 18 gr circa.

Immediatamente il giovane si dava alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno ricorso. Il giovane, un minore di sedici anni, è stato quindi accompagnato presso il comando di via Giusti, ove veniva convocata la madre. Addosso al ragazzo venivano ritrovati 100 euro in contanti.

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione del giovane, ove venivano rinvenuti ulteriori 4,7 gr. di stupefacente e ulteriori 130 euro occultati all’interno di una custodia di Dvd.

Stante la minore età e l’assenza di precedenti, il giovane è stato deferito a piede libero alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.