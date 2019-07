Sanremo, le scuole medie Pascoli si trasferiscono nei prefabbricati in corso Salvo d’Acquisto

Sanremo. A settembre gli alunni delle scuole medie Pascoli si trasferiranno ufficialmente in dei prefabbricati che saranno collocati in corso Salvo d’Acquisto, sulla passeggiata del Sud Est.

A due passi dalla pista ciclabile, vicino ai giochi e ai giardini di Villa Nobel, è questa la sede individuata dalla giunta Biancheri di concerto con i dirigenti scolastici coinvolti dalla chiusura delle Pascoli di corso Cavallotti.

Confermata, invece, l’altra ipotesi del mercato dei fiori dove troveranno una nuova sede gli studenti del liceo Turistico. I lavori di adeguamento del locale ballatoio richiederanno alcuni mesi, nei quali le classi saranno trasferite a Taggia, presso l’istituto comprensivo Ruffini che è stato messo a disposizione dal sindaco Mario Conio.

In ultimo, per quanto riguarda le scuole serali (anch’esse trovavano sede alle Pascoli), dovrebbe concretizzarsi l’ipotesi di Villa Amelia per le lezioni diurne, mentre per quelle serali saranno disponibili dalle 19 i locali delle scoule di via Volta.

«Ringrazio personalmente il presidente Toti per averci dato garanzia delle risorse che occorrono per i lavori al mercato dei fiori», ha commentato la decisione il sindaco Alberto Biancheri.

