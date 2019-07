Sanremo. Un giovane in sella a uno scooter è rimasto ferito in seguito a un incidente in corso Mazzini. E’ successo intorno alle 21, all’altezza del supermercato MD. Stando a una prima ricostruzione, lo scooterista stava viaggiando in direzione Ventimiglia quando ha impattato contro un’auto intenta a svoltare nel parcheggio del supermercato.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un’ambulanza. Il giovane scooterista è rimasto sempre cosciente. Non sarebbe in gravi condizioni.

Presenti anche polizia e carabinieri, che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.