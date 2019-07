Sanremo. Scongiurata l’ipotesi di doppi turni di lezione per gli studenti dei plessi superiori della Pascoli.

Grazie alla disponibilità del Comune di Taggia e della dirigenza scolastica della scuola media Ruffini, gli iscritti ai corsi di Tecnico turistico e Professionale socio sanitario a settembre faranno tutti quanti lezione solo al mattino e non, come prospettato in prima sede di accordo, una parte anche al pomeriggio.

A disposizione di alunni e insegnati saranno otto aule del Ruffini alle quali si aggiungeranno altri locali appartenenti ai vari plessi dell’istituto superiore Ruffini Aicardi. Ubicati tra Arma di Taggia e Sanremo, questi saranno riorganizzati appositamente in attesa della messa a disposizione dei nuovi locali presso il Mercato dei Fiori in Valle Armea.

Sottolinea il dirigente scolastico Giuseppe Monticone: «Nel ringraziare gli enti locali interessati per l’impegno volto ad affrontare l’emergenza, ci auguriamo che con la collaborazione e l’impegno di tutti possa essere garantito in maniera efficace il diritto all’istruzione anche nei momenti difficili, come elemento di crescita personale e sociale delle nostre comunità».