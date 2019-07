Sanremo, Roberto Amisano lascia lo store Vodafone: «Grazie, sono stati 16 anni meravigliosi»

Sanremo. «Grazie alla città, ai clienti, quelli fedelissimi e pure quelli di passaggio. Grazie al gruppo Vodafone e allo staff che ha collaborato con me in tutti questi anni. Oggi si chiude per me un percorso iniziato nel 2003, un percorso a volte impegnativo ma meraviglioso: mi ha dato tante soddisfazioni, sia a livello professionale che umano». Così Roberto Amisano, storico manager dello store Vodafone di via Roma, lascia la sua gestione.

Dopo 16 anni in cui ha servito con l’inconfondibile polo rosso del Gruppo britannico migliaia di sanremesi, ha risolto loro i grattacapi dei servizi a pagamento, consigliando i primi telefoni cellulari ai ragazzini ma anche ai nonni, ha deciso di aprirsi a nuove esperienze professionali. «Nessun dissapore con i colleghi, con Vodafone e con la stessa clientela – spiega –, solo la voglia di fare qualcos’altro e di dedicarmi ai miei progetti personali».

Nella foto in copertina Roberto Amisano con la socia Maura Bregliano.