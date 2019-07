Sanremo, riuscita la tradizionale serata del Rotary Club “Mezza estate”

Sanremo. Sabato 27 luglio presso il Ristorante Buca Cena del Golf Degli Ulivi di Sanremo alla presenza di una cinquantina di convitati tra soci, famigliari e amici per il Rotary Club Sanremo si è svolta la tradizionale serata di “Mezza estate”.

Il nuovo presidente Ettore Guazzoni ha fatto gli onori di casa. La serata davvero conviviale in serenità ed amicizia ha avuto un ottimo successo. Gli impegni del Club per l’anno a venire saranno carichi di iniziative interessanti in pieno spirito rotariano, sia in ambito locale che internazionale.

Questa settimana il Club riceverà la visita del governatore distrettuale, Ines Guatelli, al fine di relazionare le molteplici iniziative del Rotary Club Sanremo.