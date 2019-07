Sanremo. Un grosso ramo di pino marittimo, che cresce lungo la ciclabile, si è spezzato rimanendo a penzoloni sul marciapiede. E’ successo verso le 17 in via Nino Bixio all’altezza dell’attraversamento pedonale che porta in via Gaudio.

Secondo alcuni testimoni il ramo, cadendo, avrebbe sfiorato due passanti. Sul posto, per mettere in sicurezza la pianta, intervengono i vigili del fuoco.