Sanremo. Raffica di sanzioni nel centro matuziano, dove sono diverse le auto con le ganasce, applicate dalla polizia locale, in via Roma. La bella stagione e l’arrivo di turisti aumenta il problema della carenza di posti auto e chi non rispetta le regole viene multato.

C’è chi addita il comune di voler ‘far cassa’ sulle spalle dei turisti e chi, invece, ricorda che in ogni città, soprattutto all’estero, chi sbaglia paga: turista o residente esso sia.