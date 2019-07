Sanremo, programma delle manifestazioni 2020: online la domanda per proporre il proprio evento

Sanremo. Il Comune di Sanremo intende provvedere alla predisposizione del “Programma manifestazioni” per l’anno 2020. Per l’eventuale inserimento di spettacoli o manifestazioni nel programma – anno 2020 – si invitano i soggetti interessati ad inoltrare domanda al seguente indirizzo: Comune di Sanremo, servizio turismo, Palazzo Bellevue, corso Cavallotti n. 59, 18038, Sanremo (IM), tel. 0184 – 580414.

Entro il 31 luglio 2019, contenente: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita iva, copia dello statuto o dell’atto costitutivo, ammontare del contributo richiesto che non dovrà superare il 70% del costo complessivo della

manifestazione.

Alla domanda, contenente tutte le indicazioni di cui al fac-simile a disposizione presso il Servizio Turismo, o scaricabile dal sito del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it alla voce Turismo e Manifestazioni, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dettagliata descrizione della manifestazione (progetto), indicante le caratteristiche dell’evento, la sede, le date di svolgimento, la partecipazione di artisti e personalità e la programmazione effettiva; b) bilancio preventivo dello spettacolo o manifestazione, contenente l’individuazione dettagliata delle spese e delle entrate; c) modulo contenente i dati stimati relativi alla ricaduta della manifestazione sull’economia della città (la modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it alla voce Turismo e Manifestazioni); d) dichiarazione dell’ammontare dei contributi o benefici provenienti da qualsiasi altra fonte, da indicarsi nel bilancio preventivo (la dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa); e) misura camerale di data non anteriore ad un anno, dalla quale risulti che la Società è attualmente in esercizio per attività, ancorché non esclusiva, coincidente con quella per la quale si richiede il contributo; f) attestazione di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettanti (Coni) con indicazione del relativo numero di iscrizione.

Il contributo verrà erogato a manifestazione realizzata e dietro presentazione di rendiconto di competenza comprensivo dei proventi realizzati e dei costi sostenuti, documentato con ricevute, fatture e pezze giustificative in regola con le disposizioni fiscali. L’importo del contributo assegnato verrà ridotto in misura proporzionale alla minore somma risultante dal suddetto rendiconto presentato in sede consuntiva rispetto all’ammontare del costo preventivato della manifestazione.

Le proposte di manifestazioni dovranno riguardare i seguenti settori: musicali ( teatrali, cinematografiche e musicali); sport (gare, tornei, trofei, incontri, etc a carattere nazionale o internazionale); rassegne-mostre ed esposizioni (a carattere nazionale o internazionale).

La proposta presentata non comporta alcun impegno per l’amministrazione comunale di inserimento nel programma delle Manifestazioni per l’anno 2020 e dovrà pervenire entro il 31 luglio 2019.

La domanda: questionario2020