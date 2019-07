Sanremo, primo incontro tra il comitato spontaneo “Per un Borgo migliore” e l’assessore Massimo Donzella

Sanremo. Primo incontro del comitato spontaneo “Per un Borgo migliore” con l’amministrazione. Il direttivo del Comitato Per un Borgo migliore ha incontrato il 27 giugno l’assessore Massimo Donzella e attraverso il suo presidente ha illustrato le prime richieste degli abitanti del popoloso quartiere del borgo:

1) Passaggi pedonali rialzati in via Galileo Galilei ( ponente e levante)

2) Modifica spartitraffico intersezione via Galilei/via Martiri della Libertà, 4 soste gratuite per autoveicoli da 15 minuti a 30 minuti e altri piccoli interventi nella suddetta zona. Parcheggio dedicato per la farmacia

3) Messa in sicurezza buche strada Borgo Tinasso 4 e relativa risoluzione perdita d’acqua.

L’Assessore dopo aver visionato personalmente le richieste ha assicurato il suo interessamento e quello degli uffici comunali per una risoluzione soddisfacente degli stessi. A termine del sopralluogo l’assessore Massimo Donzella ha manifestato soddisfazione per il lavoro svolto dal Comitato nel segnalare con precisione puntualità e moderazione le grandi problematiche del quartiere e ringrazia per essere stato invitato e coinvolto rendendosi disponibile a trovare soluzioni condivise. Il Comitato continuerà nella sua opera di tramite tra gli abitanti del borgo e l’amministrazione comunale quanti volessero fare segnalazioni o collaborare col comitato stesso possono inviare un messaggio tramite mail a: ro.spyke07@gmail.com. Oppure lasciare un biglietto con segnalazione presso Bar Bunny 2 in via Martiri 344, Bar tabacchi Black Jack via Galilei 177 o Parrucchiera Laura Coiffeuse via Galilei 497.