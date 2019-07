Sanremo. Spettacolo assicurato nel meeting mondiale di atletica a Montecarlo e grande tifo per il quattrocentista imperiese Davide Re, unico italiano in gara. Per i giovani atleti, quelli più in forma, c’era la gara dei m.1000 con 1500 iscritti in 40 diverse prove, divise per età. Anche la Foce ha portato i suoi corridori, quelli che, quasi giornalmente, si allenano a Pian di Poma; tutti gli altri, almeno 50 sulle tribune ad applaudire.

La più brava, quella più in forma, è stata Alessia Laura che ha limato il suo primato personale sui m. 1000 portandolo a 3’08″50, una prestazione di livello nazionale per una cadetta al primo anno di categoria. Alle sue spalle la compagna Fatima Soummade.

Tra le più piccole, bella gara di Giulia De Cristofaro (3’31″73) con Marta Paonessa molto vicina. Tra gli allievi Hamza Soummade si è riconfermato su notevoli livelli tecnici (2’42″73) pronto per il balzo verso i m.1500. Ha stupito, come sempre, il senior Luca Olivero, un gradito ritorno, che ha corso la distanza in 2’42″99, anche per lui record personale.

Domani, a Celle Ligure, meeting Arcobaleno e per la Foce in gara diversi velocisti. Martedì prossimo, invece, a Boissano, altro appuntamento: l’ultimo prima di una doverosa pausa agonistica di breve durata.