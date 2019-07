Sanremo piange Biagio “Gino” Cassese, ex ristoratore e soccorritore della CRI

Sanremo. Lunedì 1 luglio, presso il centro per Cure Palliative di Sanremo, si è spento all’età di anni 73 Biagio Cassese, da tutti conosciuto come Gino. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16 nella parrocchia di S. M. degli Angeli. Al termine, il feretro sarà accompagnato presso la tomba di famiglia nel cimitero di Valle Armea.

Nonno Gino era un volto molto conosciuto nella città dei fiori, sia per il suo carattere gioioso e sorridente (nonostante una vita molto travagliata, aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti) sia per i suoi trascorsi lavorativi (ex dipendente C. R. I. ed ex ristorante pizzeria Il Gatto Verde). Gino lascia la moglie Mirella, con la quale nel mese di marzo scorso aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio. Una bellissima storia d’amore la loro, suggellata dalla nascita di 5 splendidi figli, Paolo, Monica, Cinzia, Cristina e Francesca. Una famiglia “vera” quella dei Cassese. Unione familiare fondata sui più semplici valori cristiani trasmessi quotidianamente anche ai numerosi nipoti. Tutta la famiglia si è stretta intorno alla nonna Mirella.