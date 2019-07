Sanremo. Una donna di 54 anni alla guida di una jeep Suzuki Vitara ha perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in fase di accertamento, ed è finita sul marciapiede, travolgendo una fioriera e danneggiando la saracinesca della libreria Giunti. E’ successo intorno alle 7 in via Roma, nel pieno centro di Sanremo.

Una tragedia evitata per un soffio, visto che si tratta di una zona molto frequentata: al momento dell’incidente, fortunatamente, non transitavano pedoni sul marciapiede.

A prestare per prima i soccorsi all’automobilista è stata Scilla, la titolare del bar Roma, situato a pochi metri di distanza da dove si è fermata la jeep.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono accorsi anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.