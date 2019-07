Sanremo, per il servizio mense scolastiche si naviga a vista: arriva l’ennesima proroga

Sanremo. Le mense delle scuole materne, medie, elementari e dei nidi della Città dei Fiori non rimarranno senza pasti a partire dal prossimo mese fino a alla fine dell’anno grazie all’ennesima proroga tecnica che gli uffici del Comune hanno varato in favore della ditta Camst S.c.r.l.

Il servizio era in scadenza a luglio ed era già stato prorogato nel dicembre del 2018. A causa delle gravi criticità organizzative del Municipio, la nuova gara d’appalto è rimasta ferma al palo. Come se non bastasse, il dirigente Domenico Sapia nel comunicare le difficoltà in cui si trova l’ufficio all’amministrazione comunale, ha fatto presente più volte che il segmento scuola e servizi educativi vive una situazione complessa dettata dall’assenza di personale.

Problematiche che hanno messo in croce anche la gestione dei voucher nidi e l‘introduzione della digitalizzazione dei buoni scolastici. La proroga traghetterà Palazzo Bellevue fino a dicembre 2019 alle stesse condizioni previste dal presente capitolato. Il costo per le casse pubbliche è di 700 mila euro.