Sanremo, Patrizia Campanile porta in scena “Filumè” al Teatro del Casinò

Sanremo. “Filumè” è lo show che andrà in scena mercoledì 24 luglio alle 21 al Teatro del Casinò. Vedrà protagonisti Patrizia Campanile e Luciano Sapiolo accompagnati da Antonio Aiello, Gina Volpe, Anna Maria Valentino, Marianna Stefania, Domenico Frattarola, Riccardo Tursi, Andrea De Pasquale, Marco Donnini e Manuele Catroppa.

Filumena è una donna forte e risoluta, descritta egregiamente in una delle più note commedie italiane di Eduardo De Filippo. Tre figli tenuti segreti a un “marito suo malgrado”, scaltramente manipolato per aiutare la donna a tirare avanti la baracca. Ma come evolverebbero simili vicissitudini portate ai giorni nostri e con l’aggiunta di un pizzico di colore e ironia? Patrizia Campanile torna in scena per realizzare un sogno che riposava nel cassetto da moltissimi anni, insieme a un cast eccentrico ed esilarante di attori e ballerine pronte a farvi capire a gran voce che i figli so figli e so tutt’eguali.

Le ballerine sono: Giada Garofano, Cristina Arrigo, Viviana Meduri, Alice Albiosi. «Preparatevi a un pieno di risate e commozione, un mix che da sempre caratterizza gli spettacoli della On Stage-The school – fanno sapere gli organizzatori – Per info e prenotazioni contattare il 347 2459547».