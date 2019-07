Sanremo, parcheggi di lungomare Calvino: debutta la nuova viabilità serale

Sanremo. Ha fatto il suo debutto ieri la nuova viabilità serale che permette agli automobilisti di accedere al parcheggio di lungomare Italo Calvino passando da Corso Mombello durante l’isola pedonale attiva dalle 20 alle 2 di notte.

Su esplicita richiesta dei commercianti e di Federalberghi, l’amministrazione comunale ha modificato il piano d’ambito per la zona di Pian di Nave. Se fino all’anno scorso le auto erano costrette a dirigersi in via Roma, girare alla rotonda che incrocia corso Inglesi e a rientrare sull’Aurelia per accedere al lungomare (lato vecchia stazione), ora è possibile raggiungere l’area di sosta passando direttamente davanti alla gelateria del Living Garden.

Nei periodo serale, infatti, i jersey posti a protezione dei dehor dei locali sono stati spostati in maniera tale da lasciare libero il passaggio ai veicoli. Superando l’incrocio con Corso Nazario Sauro, dalle 20 in poi, si può raggiungere lungomare Calvino passando per via delle Palme (di fronte alla gelateria), la quale per l’occasione diventa transitabile a senso unico alternato in entrambe le direzioni.