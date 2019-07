Sanremo, palco a Pian di Nave: il Comune a caccia di sponsor

Sanremo. Palazzo Bellevue va a caccia di sponsor per racimolare i fondi necessari all’installazione di un palco a Pian di Nave da adibire a location stabile per gli eventi estivi del periodo luglio-settembre.

Nel corso di queste prime settimane, l’assessorato al Turismo, guidato da Alessandro Sindoni, ha deciso di varare un bando per la ricerca di partner privati interessati a sostenere il Comune nella gestione della struttura a ridosso del Forte di Santa Tecla.

Operazione possibile solo con l’aiuto di imprenditori che possano offrire, in cambio di uno spazio pubblicitario fisso, la copertura delle spese di installazione. Il preventivato per la predisposizione del palco è di 40 mila euro, cifra comprendente montaggio e smontaggio, forniture e realizzazione del piano sicurezza. Nel bando che l’amministrazione si appresta a varare, è previsto che gli sponsor possano concedere denaro a copertura totale o parziale dei costi.

Pian di Nave segue l’altra location voluta da Sindoni, quella di piazza Colombo, individuata come sede per le iniziative da dedicare ai più piccoli, tra le quali l’allestimento dei gonfiabili (domani sarà annunciato il vincitore del bando per la loro installazione).