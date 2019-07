Sanremo. La “24 orissima” di beach volley “Trofeo Walllobuy”, organizzata dalla Grafiche Amedeo non tradisce le attese anche nella sua 11a edizione.

46 squadre partecipanti, 300 atleti e, nonostante il sabato dalle 21 la tempesta atmosferica abbia fatto sospendere la partite e la festa, alle 7 di domenica è ripartito tutto per concludersi alle 19 con la finalissima. “Per quanto riguarda il sabato sera – commentano gli organizzatori con a capo Nando Guadagnoli – vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale, il Sindaco Biancheri, il comandante della Municipale Frattarole ed i responsabili della Protezione Civile per essersi recati personalmente a verificare le condizioni di sicurezza della manifestazione, nonostante si svolgesse in ambiente privato e pronti a fornire eventuale assistenza, per fortuna non necessaria”.

La manifestazione è stata sospesa dalle 21 alle 7 di domenica mattina, ma si è svolta regolarmente. Alla fine ha vinto la ‘Doppietta Team’ (Riccardo Ginulla, Matteo Verde, Gioele Gazzera, Denny Tomatis, Giulia Lazzarino e Marzia Patricelli); al secondo posto ‘Nandomen e gli squali’ (Edoardo Giovannati, Sandro Gazzera, Michael Ronzino, Nando Guadagnoli, Loredana Di Rienzo ed Alice Adamo. Da sottolineare la sfida in famiglia tra Gioele Gazzera figlio e Sandro padre con la gioventù che ha superato l’esperienza paterna.

Terza classificata la ‘Hangover’ (Marco Durante, Andrea Franco , Luca Bonzani, Gianluca Amadeo, Camilla Appiani e Daniele De Addis) e, al quarto posto ‘Sessoe Pastorelli’ (Manuel Tracolla, Pietro Balestracci, Samuele Pastorelli, Kevin Monaci, Mirian Arnaldo e Francesca Argento.

Il premio per il miglior giocatore è andato ad Edoardo Giovanato e premio alla prima squadra iscritta ‘Popoleresti’.