Sanremo, nominato il nuovo Cda della Sinfonica: presidente Livio Emanueli

Sanremo. Livio Emanueli è il nuovo presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica. Al suo fianco, nel consiglio di amministrazione rinnovato dal sindaco Alberto Biancheri, siederanno l’avvocato Ettore Guazzoni e l’ex vice sindaco della giunta Zoccarato Claudia Lolli.

Leggi anche Grande partecipazione Sanremo, Ettore Guazzoni candidato a sostegno di Biancheri si presenta al quartiere San Bartolomeo

Le nomine, avvenute questa mattina, lasciano fuori dal Cda l’ex presidente Maurizio Caridi e l’avvocato Biolè che guidavano l’Orchestra, insieme a Emanueli, fino a oggi.

(Claudia Lolli)

«Con la mia permanenza nella Sinfonica il primo cittadino ha voluto dare un segnale di continuità – spiega il neo presidente. Segno che si è lavorato abbastanza e abbastanza bene. Ora ci attendono le partite importanti che devono traguardare la Fondazione verso il futuro. Si parte dalla transazione con l’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere chiusa a breve.

Il primo obiettivo sarà poi il concorso di Area Sanremo: dobbiamo partire subito per riorganizzare il tour, visto le rassicurazioni che sono emerse con i vertici della Rai.

Nel corso di questo mandato spero vivamente che l’Orchestra cittadina possa finalmente vedersi riconosciuta una sede stabile. Il sindaco ci ha già dato buone notizie rispetto a una possibile soluzione nel Palafiori.

Il mio mestiere – continua Emanueli – è stato quello di occuparmi di start up culturali. Per questo cercherò di puntare sullo sviluppo per portare alla Sinfonica un nuovo target di spettatori».