Sanremo, mazzata al bilancio del Comune dal “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali: per le emergenze pochi soldi

Sanremo. Emergenze con le fognature al collasso, l’acquedotto colabrodo e le scuole pericolanti. Dove troverà il Comune le risorse che servono per mettere mano a questi problemi impellenti? Dalla lettura del bilancio consuntivo 2018 la risposta è una sola: non certamente nelle proprie casse.

Il quadro dipinto dall’assessore Massimo Rossano nella prima commissione bilancio che si è tenuta questa mattina è emblematico. Basti pensare che a Palazzo Bellevue, che gestisce entrate annuali per 153 milioni di euro, spendendone un centinaio in beni e servizi, avanzano al 16 luglio 2019 39 milioni di euro, di cui, alla giunta comunale, al netto dei trasferimenti allo Stato centrale e dei fondi vincolati per legge, per le esigenze della città ne rimangono da spendere appena 2,8 nel corso di quest’anno.

Come le cose non fossero già abbastanza delicate, l’introduzione della normativa sul saldo e stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro approvata dal “governo del cambiamento” (voluta dal vicepremier Salvini) potrebbe andare a dimezzare i soldi disponibili nelle casse pubbliche: si stima una “mazzata” nell’ordine del milione e mezzo di euro.

Praticamente non ci sono i soldi per i lavori improcrastinabili e ad avanzare, nonostante il risultato positivo di gestione, sono solo le briciole. Su questo aspetto si è aperta la bagarre tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo del Partito Democratico Mario Robaldo ha lanciato un appello alle minoranze di centrodestra e al Movimento 5 Stelle: «Dobbiamo farci sentire a Roma. Se il governo ci concedesse una moratoria sui soldi nostri che ogni anno siamo costretti a gire allo Stato, riusciremmo nel giro di un mandato a sistemare tutti i problemi atavici che affliggono Sanremo. Chiediamo quindi una moratoria sul fondo di solidarietà: due anni ci basterebbero per mettere a posto tutte le emergenze».

Dai dati forniti dall’assessore oggi, il contesto dei conti inquadrano Palazzo Bellevue come un grande esattore per conto dello Stato, visto che all’amministrazione non rimane che meno del 3% del totale incassato da utilizzare per dare risposte alle richieste dei cittadini.

Di 39 milioni di avanzo di gestione (netto tra entrate e uscite), a bilancio consuntivo 2018 – in approvazione nel consiglio comunale previsto per domani sera -, devono essere accantonati per legge 20 milioni nel fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Tari e sanzioni al codice della strada ancora da incassare). La parte vincolata cuba 14 milioni e 400 mila: tra le voci più consistenti ci sono 7,8 milioni di contributo Rai da destinare a infrastrutture per sport e spettacoli e i 700 mila per il Tfr dei dipendenti dell’Orchestra Sinfonica.

La posta più consistente delle entrare è quella dell’Imu, 29 milioni. I trasferimenti correnti sono a 10 milioni. Dalla tassa sui rifiuti il Municipio ha incassato 16 milioni. Dall’addizionale comunale Irpef 3 milioni. Totale circa 63 milioni.

Ai 29 milioni di Imu incassati dal Comune, si aggiungono altri 8 milioni inseriti nel previsionale del prossimo anno. In sostanza il 40,2% delle risorse introitate dall’ente locale va dritto dritto al Parlamento e in parte – circa 16 milioni – nei bilanci dei Comuni italiani poco virtuosi che hanno bisogno dell’aiuto di quelli che lo sono stati per non dichiarare il fallimento.

Continuando con i numeri, l’amministrazione comunale ha ottenuto 3 milioni e 8 di recupero sull’evasione fiscale. Le entrate extra tributarie sono date dall’incasso principalmente di 3 milioni e 100 dai parcheggi; altri 3 milioni circa dai posti letto di Casa Serena; fitti attivi per complessivi 800 mila euro. Sanzioni per infrazioni al codice della strada 3 milioni. Oneri di urbanizzazione circa un milione e mezzo.

Quest’ultimo parametro ha destato l’osservazione del consigliere Andrea Artioli che come Lega ha anticipato la presentazione di un ordine del giorno per denunciare il calo dei permessi rilasciati dall’ufficio tecnico: nel 2016 gli oneri erano superiori ai 2 milioni.

Così come per l’Imu, il bilancio della Città dei Fiori è decimato anche di buona parte degli introiti derivanti dalla Casinò Spa che incassa 6 milioni e 8, ma ne lascia, al netto delle tasse, solo 2 milioni e 6 al territorio.

A inizio seduta lo scontro tra maggiorana e opposizione si è ripetuto per la nomina del presidente e del vicepresidente della commissione: sono risultati eletti due membri dell’amministrazione Biancheri (Marco Viale e Ester Moscato). Alle minoranze non è stato riservato neanche il contentino di una delle due cariche. In sala erano presenti anche i consiglieri Daniele Ventimiglia e Ethel Moreno.