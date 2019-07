Sanremo. Non è passato inosservato Hamad bin Khalifa al-Thani, il capo della potente dinastia del Qatar è arrivato questa mattina nella Città dei Fiori a bordo di un suv lamborghini di colore bianco.

Seguito da una maxi scorta composta da una mercedes, un’audi, una rover e sette van dai vetri scuri, lo sceicco, uno degli uomini più ricchi al mondo, ha voluto subito farsi accompagnare al Mercato Annonario. A bordo di una carrozzella elettrica, ha fatto prima un giro tra i banchi di frutta e verdura, ammirando tutti i colori dei prodotti locali, e poi tra le bancarelle degli ambulanti del sabato.

Con lui sempre una carovana di oltre trenta persone, tra cui una decina di bambini e bambine di diverse età. Il miliardario, che è stato emiro dal 1995 al 2013, quando ha abdicato in favore del primogenito Tamin, ha voluto poi dedicarsi a un po’ di shopping di lusso nelle boutique più rinomate di Sanremo, di cui ha visitato il centro, a cominciare dalla cattedrale di San Siro. Il pranzo sarà invece a bordo piscina nel prestigioso ristorante del Rojal Hotel.

In Riviera si presume per affari – non si esclude l’interesse per l’acquisto di una villa à pied dans l’eau –, Hamad bin Khalifa, che ha 67 anni, tre mogli e ventiquattro figli, dovrebbe intrattenersi in città per la sola giornata.