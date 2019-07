Sanremo, Luca Ammirati protagonista ai Martedì Letterari del Casinò

Sanremo. Il 9 luglio alle 21 Luca Ammirati presenta il libro “Se i pesci guardassero le stelle” (Dea Planeta). L’incontro è stato inserito nel piano di Formazione dei Docenti.

«Una storia incantevole, che fa sognare e riempie il cuore!» Nicolas Barreau.

Samuele ha trent’anni, una gran voglia di essere felice e la fastidiosa sensazione di girare a vuoto, proprio come fa Galileo, l’amico “molto speciale” con il quale si confida ogni giorno. Sognatore nato, sfortunato in amore, vorrebbe diventare un creativo pubblicitario ma i suoi progetti vengono puntualmente bocciati. Così di giorno è un reporter precario e malpagato, mentre la sera soddisfa il proprio animo poetico facendo la guida al piccolo Osservatorio astronomico di Perinaldo, sopra Sanremo: un luogo magico per guardare le stelle ed esprimere i desideri. Proprio lì, la notte di San Lorenzo incontra una misteriosa ragazza, che dice di chiamarsi Emma e di fare l’illustratrice di libri per bambini. Samuele ne rimane folgorato e la invita a cena, ma è notte fonda e commette il più imperdonabile degli errori: si addormenta. Quando si risveglia, Emma è scomparsa nel nulla. Ma come la trovi una persona di cui conosci soltanto il nome? Non sarà l’ennesimo sogno soltanto sfiorato? In un tempo in cui persino l’amore sembra un lusso che non possiamo permetterci, questo romanzo di Luca Ammirati ci ricorda che per realizzare i nostri desideri è necessaria un’ostinazione che somiglia molto alla follia. E che a volte bisogna desiderare l’impossibile, se vogliamo che l’impossibile accada.

Luca Ammirati (Sanremo, 1983) è responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston, dove ogni anno si svolge il Festival della canzone italiana. È stato assessore alla cultura del Comune di Perinaldo, dove esiste realmente l’Osservatorio astronomico raccontato in questo romanzo.

Il 16 luglio ore 21.00 il Padre Gesuita Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica e membro del Board of Directors della Georgetown University, l’autore della prima intervista rilasciata da Papa Francesco dopo la sua elezione, presenta il

libro: ”La saggezza del tempo” (Marsilio) . l’incontro è stato inserito nel piano di Formazione dei docenti e dei Giornalisti.