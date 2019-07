Sanremo. Nel fine settimana sono proseguiti i servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dell’accattonaggio nei siti di maggior interesse così come individuati nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sanremo.

Da uno di questi controlli, eseguiti presso i giardini comunali del parco delle Carmelitane, attigui alla nuova stazione ferroviaria, sono stati trovati e generalizzati due individui di nazionalità rumena con precedenti di polizia. Una donna, tale A. A. di 49 anni che, il giorno precedente aveva ricevuto notifica di un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Imperia in data 21 maggio, che le vietava di accedere alla suddetta zona per la durata di sei mesi) e un uomo tale S. M. di 55 anni, anch’esso oggetto di provvedimento emesso dal Questore di Imperia, datato 22 maggio 2019, notificatogli nel giorno precedente, ovvero il divieto di accedere nel parco delle Carmelitane e comunque di stazionare nelle immediate vicinanze della suddetta zona per la durata di sei mesi.

Entrambi i soggetti nei mesi precedenti erano già stati sanzionati più volte in via amministrativa ed allontanati da via Matteotti ai sensi dell’art.9 e 10 del D.L. n° 14 del 20.02.2017, convertito con legge n.48 del 18.04.2017. Per quanto accertato le due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’Ordine del Questore che prevede il divieto di accesso nei luoghi indicati dal provvedimento ( via Matteotti e parco delle Carmelitane) per il quale è prevista la sanzione penale dell’arresto da sei mesi ad un anno.