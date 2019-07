Sanremo. Residenti infuriati in strada Gozo Inferiore per i lavori che Italgas ha avviato da alcuni giorni e che stanno creando non pochi disagi agli abitanti del quartiere.

La via interessata dal cantiere viene chiusa dalle 8:30 fino alle 12:30 e nuovamente dalle 14:30 alle 18:30, costringendo chi abita nella zona a uscire e rientrare da casa in orari contingentati. Ad aggravare la situazione si è aggiunto il problema legato ai servizi. Da quando sono iniziati gli scavi – lamentano i cittadini -, i camion della nettezza urbana, il postino e i mezzi pubblici non riescono più a raggiungere quelle zone.

Chi abita a monte dei lavori è costretto, se vuole tornare a casa in orari diversi da quelli indicati, a percorre la vecchia strada militare.