Sanremo, lavori in via Martiri: traffico vietato da mezzanotte alle sei

Sanremo. Il servizio viabilità informa che lunedì 29 luglio a partire dalle 24 e fino alle 6 del 30 luglio in via Martiri della Libertà dal civico 196 fino a termine strada, il traffico sarà vietato esclusi i mezzi di soccorso e pronto intervento, per esecuzione di lavori urgenti di manutenzione antenne. Pertanto si consiglia di evitare il transito in quell’orario.