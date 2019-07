Sanremo, lavori di asfaltatura in via Pietro Agosti: entra in vigore il divieto di sosta

Sanremo. Il servizio viabilità informa che in via Pietro Agosti sono previsti lavori di nuova asfaltatura dal civico 111 (Supermercato Conad) sino all’intersezione con via Caduti del Lavoro.

Pertanto, è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 del 12 luglio sino alle 6 del 13 luglio.