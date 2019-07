Sanremo, lavori a Villa Magnolie: interrogazione di Artioli (Lega)

Sanremo. Che fine ha fatto il progetto della palestra a Villa Magnolie? A domandarlo al sindaco è il consigliere Andrea Artioli della Lega. Di seguito il testo della sua interrogazione:

Premesso

– Che il liceo cittadino, dedicato all’astronomo Giandomenico Cassini, si articola in due plessi, quello di Corso Cavallotti, retrostante al Palazzo Bellevue ove ha sede il Municipio, di cui era dipendenza allorchè l’intero complesso aveva destinazione alberghiera, e quello posto nella vicina Via Magnolie;

– Che il plesso di Via Magnolie, ubicato nell’edificio costituto dalla villa storica dalla quale prende il nome la via, è stato acquistato dalla Provincia di Imperia dalla Portosolecnis spa proprio per destinarlo a sede del liceo;

– Che i lavori di ristrutturazione di competenza della provincia sono stati ultimati per il piano rialzato e per i piani sopraelevati mentre invece non sono stati eseguiti per il piano sottostante interrato, che avrebbe dovuto contemplare anche un locale palestra ad uso degli studenti;

– Che addirittura, nell’attesa della sistemazione definitiva, vi sarebbe stata la realizzazione di un intervento temporaneo di consolidamento della soprastante soletta corrispondete al piano di calpestio del piano rialzato in corrispondenza dell’aula magna;

– Che nelle vicinanze vi è reliquato di terreno ancora in capo alla Portosole, ove è stato realizzato un parcheggio interrato la cui copertura veniva adibita a parcheggio per i motocicli, proprio a servizio degli studenti del liceo, in forza di convenzione tra la Società privata e l’amministrazione provinciale e quella comunale;

– Che nell’ambito degli oneri e obblighi connessi all’approvazione del progetto di ultimazione del plesso alberghiero facente parte delle opere a terra di Portosole sarebbe stata richiesta la cessione a favore del Comune della superficie adibita a posteggio dei motocicli;

– Che a distanza di 10 anni dall’apertura della sede di Villa Magnolie appare opportuna una ultimazione dei lavori in programma e una sistemazione della problematica connessa ai parcheggi a servizio degli studenti;

– Che la Via Duca degli Abruzzi, restrostante al plesso di Via Magnolie, difetta di marciapiedi in corrispondenza della uscita di sicurezza che affaccia sulla scalinata che collega detta via con via Magnolie e che l’amministrazione provinciale di Imperia aveva già adottato ordine del giorno per la realizzazione di detto marciapiede di concerto col Comune di Sanremo, senza che tuttavia da allora sia stata intrapresa alcuna attività al riguardo;

– Che essendo il Sindaco di Sanremo anche consigliere provinciale un coordinamento tra i due Enti dovrebbe essere agevolato;

– ciò premesso svolge formale

INTERROGAZIONE

Per sapere quali siano le intenzioni della Amministrazione per assicurare una rapida ultimazione dei lavori presso Villa Magnolie, intervenendo presso la Amministrazione Provinciale, realizzando la palestra prevista nell’originario progetto e una adeguata viabilità pedonale sulla retrostante Via Duca degli Abruzzi e per dotare il plesso in questione di una idonea area di parcheggio per i motocicli, specificando il cronoprogramma di eventuali incontri e interventi;

Viene richiesta risposta orale con riserva all’esito di richiedere ulteriori approfondimenti anche per iscritto.