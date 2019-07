Sanremo, l’arresto di Massari. Pagani (Uil Pa) sottolinea professionalità agenti: «Poteva essere ucciso»

Sanremo. «A Domenico Massari è andata bene, poteva essere abbattuto. Il fatto di aver esploso tre colpi di pistola è una circostanza che impone l’uso dell’arma, ma gli agenti della polizia penitenziaria intervenuti hanno dimostrato grande bravura e e professionalità e sono riusciti a disarmarlo e arrestarlo senza ucciderlo». Lo dichiara il segretario regionale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani che si congratula con gli agenti «che in un momento particolare del turno, alle 24,10, quando si procede con la conta dei detenuti, hanno tratto in arresto un pericoloso e armato omicida».

Dopo aver ucciso a Savona l’ex moglie, Deborah Ballesio, Massari è fuggito. Una fuga durata poco più di 24 ore e finita nel carcere di Sanremo, in Valle Armea, dove l’uomo aveva già scontato i 3 anni e 2 mesi inflittigli per aver dato fuoco, nel 2015, al locale gestito dalla ex ad Altare.