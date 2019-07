Sanremo. Il direttivo della Polisportiva IntegrAbili, a nome di tutti i soci, ringrazia vivamente la famiglia Angeloni, “Gli amici di Fabio”, lo stabilimento Euro Nettuno Beach, i numerosi sponsor e tutti coloro che hanno reso possibile il Torneo di Belotta “4° Memorial Fabio Angeloni” che si è svolto l’8 giugno scorso, serata benefica a

sostegno dei progetti dell’associazione.

La generosa donazione, frutto del Torneo, è stata consegnata in questi giorni presso la sede degli IntegrAbili e verrà utilizzata per progetti sportivi e di integrazione a favore di bambini, ragazzi e adulti con disabilità, in particolare per il Centro Estivo Inclusivo “E…state senza barriere” che si sta svolgendo presso la scuola Dante Alighieri di Sanremo, attivo fino al 30 agosto ed il Campus Special Sport in corso ad Imperia fino a metà settembre, che offrono a una vasta gamma di attività e di esperienze, dalle giornate al mare ai laboratori artistici, teatrali, musicali, sport ed uscite alla scoperta del territorio.

Quest’anno, in occasione della serata benefica, è stato offerto ai partecipanti un piccolo gadget ricordo realizzato dal laboratorio artistico attivo presso la Polisportiva IntegrAbili.