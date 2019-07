Sanremo, ipotesi telelavoro per una parte dei dipendenti comunali

Sanremo. Novità importante in vista per i dipendenti comunali di Palazzo Bellevue. Da quest’anno verrà avviato in forma sperimentale il sistema del “telelavoro”. L’istituto del telelavoro dovrebbe essere introdotto in maniera graduale prevedendo una prima fase di sperimentazione rivolta a dipendenti che per esigenze personali utilizzerebbero lunghi periodi di congedo/aspettativa previsti dalla legge.

Nel progetto dovranno in particolare essere indicati anche gli oneri di impianti ed esercizio relativi all’installazione di una linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore, dove necessario. In particolare dovranno essere individuati dei parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere in telelavoro che saranno utilizzati per verificare l’adempimento della prestazione.

Per ora, verrà avviata una prima fase di sperimentazione del telelavoro all’interno del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, previa predisposizione ed approvazione da parte del Dirigente del settore interessato per un progetto della durata di sei mesi, rivolto ad una unità del personale per lo svolgimento di attività del Servizio Attività Produttive e Mercati.