Sanremo. E’ sotto controllo l’incendio scoppiato ieri sera nell’entroterra matuziano, tra Coldirodi e il centro di Sanremo, in località Gozo Superiore.

Sono da poco rientrati i mezzi aerei, intervenuti nelle scorse ore per spegnere le fiamme e ora inizieranno le operazioni di bonifica. Si stima che entro la prima metà del pomeriggio l’incendio sarà definitivamente spento.

Per tutta la notte i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, quelli del comando centrale di Imperia e volontari antincendio hanno lavorato per evitare che il fronte fuoco si allargasse e raggiungesse le abitazioni. Vista la difficoltà di operare in una zona particolarmente impervia, oltre alla vastità dell’incendio boschivo, si è reso però necessario l’ausilio di mezzi aerei.