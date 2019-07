Sanremo, in preda alla gelosia litiga con il fidanzato e lo accoltella

Sanremo. Una trentenne ecuadoriana ha accoltellato il proprio fidanzato al culmine di una violenta lite scoppiata per la gelosia. E’ successo la scorsa notte.

A chiedere l’intervento di un’ambulanza e della polizia è stato il fidanzato ferito, di 31 anni, attinto da alcune coltellate al braccio e alla mano destra.

Gli agenti della squadra volante si sono recati immediatamente sul posto insieme al personale sanitario, impegnato a medicare il giovane che aveva perso molto sangue. Nel frattempo la fidanzata ha raccontato agli agenti di aver aggredito, colpendolo in testa con un lettore dvd, il compagno in preda a un raptus di gelosia scaturita dalla ricezione di alcuni messaggi sul cellulare del fidanzato da parte di un’altra donna.

Da quel momento i due hanno iniziato a litigare ferocemente, fino a quando la straniera si è munita di forchetta e coltello per ferire il suo uomo, che cercava in tutti i modi di difendersi, fino a quando è stato attinto da una violenta coltellata al bicipite del braccio destro e al dito medio della mano destra.

L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi e ha cercato di rifugiarsi, temendo il peggio e cercando anche di tamponare la ferita dalla quale stava perdendo molto sangue. A quel punto la donna spaventata per quello che stava accadendo e ravvedutasi del suo comportamento violento aiutava il compagno, stringendogli intorno al braccio un asciugamano per interrompere la fuoriuscita di sangue.

All’arrivo degli agenti del Commissariato di Sanremo e dell’ambulanza, l’uomo era all’esterno della sua abitazione alla Pigna e la donna era in casa in stato di choc.

Dopo il trasporto al pronto soccorso il trentunenne veniva medicato e dimesso, con prognosi di lesioni giudicate guaribile in diciannove giorni.

Nella notte stessa dopo la dimissione si recava in Commissariato per denunciare i gravi fatti occorsigli.

A causa della sua condotta, la donna veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate; inoltre a seguito del sopralluogo della Polizia Scientifica venivano posti sotto sequestro il lettore DVD, il coltello e la forchetta usati per ferire il giovane malcapitato.