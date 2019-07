Sanremo, il francese Marcel Nicola espone al Nazionale

Sanremo. E’ il quotato pittore francese Marcel Nicola ad esporre, per tutto luglio, suoi quadri all’Hotel Nazionale.

Presenta una dozzina di grandi opere con paesaggi e volti femminili. Meglio, con particolari di paesaggi e particolari di volti femminili. Ma chi è Marcel Nicola? Nonna piemontese, papà svizzero, è nato nel paese dei Cantoni, 71 anni fa, per trasferirsi poi con la famiglia in Francia. Vive a Aix-Les Bains, in Savoia. Singolare il modo attraverso il quale si è avvicinato all’arte. Marcel ha anche pubblicato un libro con la riproduzione di 26 quadri.

(Nella foto Marcel Nicola)