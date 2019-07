Sanremo. Continuano senza interruzione i controlli sul conferimento dei rifiuti e anche la notte dell’11 luglio sono stati effettuati accertamenti che hanno dato luogo alla contestazione di alcune violazioni.

L’attività svolta dalla Polizia Locale insieme ai volontari dei Rangers ha interessato alcune vie centrali della città. In modo particolare l’attenzione si è concentrata su piazza San Siro e zone limitrofe, individuate come zone sensibili grazie alle immagini della video sorveglianza e di alcune fototrappole, dalle quali erano emerse situazioni di una certa gravità, per la grande quantità di rifiuti depositati in modo irregolare.

Grazie all’identificazione degli autori materiali è stato possibile contestare le violazioni e precedere alla diffida, indicando i modi e i luoghi in cui conferire correttamente.