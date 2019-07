Sanremo, il Club 64 tra le pizzerie al mare più buone d’Italia

Sanremo. Non si rinuncia mai alla pizza, neppure al mare. Ed ecco che per andare in soccorso ai turisti “strarimpanti” di fritture e grigliate di pesce, la rubrica enogastronomica del Corriere della Sera ha stilato una lista delle 25 pizzerie di località costiere più buone d’Italia. Fra queste spicca anche il Club 64, storico locale di Sanremo, a pochi passi dal Casinò.

A rapire il palato del critico? La pizza al pesto e le focacce con lardo di Colonnata, cipolla di Tropea o ancora prosciutto crudo di Parma. Buon gustaio!

(Foto TripAdvisor)