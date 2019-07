Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita due gare

Sanremo. Nel week end appena trascorso si sono giocate due gare, sabato 27 luglio si è svolta la Chiusano Immobiliare Golf Cup 2019, una 18 buche stableford tre categorie e domenica 28 luglio, si è tenuta la San Giacomo contro Il Resto del Mondo, una 18 buche louisiana stableford a coppie.

Chiusano Immobiliare Golf Cup 2019

Sabato 27 luglio 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Roberto Grammatica 36

1° Netto Mario Citterio 40

2° Netto Goffredo Formato 40

3° Netto Cesare Fregni 40

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Marilena De Mattia 41

2° Netto Roberto Martinotti 39 CG Ciliegi

3° Netto Giacomo Bersotti 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Simone Lavasso 41

2° Netto Viacheslav Kupriyanov 35

3° Netto Emanuela Barone 33

Premi Speciali

1° Signore Maria Francesca Invernizzi 34 Les Iles

1° Seniores Alberto Biancheri 38

S. Giacomo contro il Resto del Mondo

18 buche Louisiana stableford – Domenica 28 luglio 2019

Resto del Mondo punti 223

1° Lordo Riccardo Berton – Luca Carassale 44

1° Netto Cesare Fregni – Marilena De Mattia 46

2° Netto Andrea Novellone – Andrea De Berchi 45

3° Netto Camilla Mortigliengo – Giacomo Bersotti 43

1° Signore Carlotta Ricolfi – Vittoria Battistotti 39

1° Senior Giuseppe Federico – Giovanni Rivò 43

1° Coppia Mista Paola Poggio – Lorenzo Noveri 41

Metà Classifica Jorgele Zagoreo – Giovanni Milanaccio 36

San Giacomo punti 212

1° Lordo Tiziano Patti – Bruno Frontero 44

1° Netto Leonardo Mattai Del Moro- Francesca Passaglia 42

2° Netto Maurizio Del Torto – Elena De Col 42

3° Netto Flavio Grassi – Laura Bianco 42

1° Signore XX

1° Senior Franco Formaggini – Enzo Ghirardi 40

1° Coppia Mista Cristian Lanza – Michela Maiga 41

Metà Classifica Raffaele Buldo -Virgilio Fornara 36

Nearest to the Pin Maschile: Mario Citterio mt. 0,52

Nearest to the Pin Femminile: Greta Minetto mt. 1,60

Driving Contest Maschile: Leonardo Mattai Del Moro

Driving Contest Femminile: Camilla Mortigliengo

Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Giovedì 1 Agosto si terrà la prima prova del Circuito Guida Golf, una 9 buche stableford categoria unica, Sabato 3 Agosto si giocherà la Golfisti Granata, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 4 Agosto si svolgerà la terza prova del World Caribbean Golf Challenge, una 18 buche stableford tre categorie.