Sanremo, il campione di boxe David Haye passa a trovare il suo amico Tony da Soul Burger

Sanremo. Un campione di boxe come ce ne sono stati pochi al mondo passa a trovare (come l’anno scorso) il suo amico Tony da Soul Burger. Stiamo parlando del mitico David Haye.

“Soprannominato “The Hayemaker” – come scrive Wikipwdia – ha vinto titoli mondiali in due categorie di peso. Segnalatosi come uno dei migliori pugili della sua generazione, Haye è stato il primo britannico a raggiungere le finali dei campionati mondiali di pugilato dilettanti, dove ha vinto una medaglia d’argento nel 2001. Passato tra i professionisti, nel 2008 è diventato il primo britannico ad unificare le corone dei pesi massimileggeri, dopo aver detenuto i mondiali WBA, WBC e WBO della categoria, oltre al titolo The Ring.

Avanzato più tardi ai pesi massimi, ha conquistato il titolo WBA nel 2009, unendosi ad Evander Holyfield tra i pugili che hanno unificato i campionati dei cruiser e vinto una cintura mondiale nei massimi. A seguito di una lunga pausa dal ring dovuta a una serie di infortuni che ne hanno condizionato la carriera, è tornato a combattere nel 2016, prima di ritirarsi definitivamente nel 2018”.