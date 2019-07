Sanremo, i francesi del Farr 36 Absolutely II sono i nuovi campioni europei Irc

Sanremo. I francesi del Farr 36 Absolutely II, guidati dall’ex velista di Finn Yves Ginoux, vicepresidente della Union Nationale Course Au Large e portacolori del CNTL di Marsiglia sono i nuovi campioni europei Irc.

La rassegna continentale, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, che ha impegnato oltre quaranta equipaggi per tutta la settimana, si è chiusa ieri con tre splendide regate, corse con condizioni meteo davvero ideali. Il titolo overall, calcolato sui punteggi acquisiti in tutte le classi, è quindi andato a Absolutely II di Yves Ginoux, che si è anche aggiudicato il Trofeo Corithian (non professionisti) e la vittoria nella classe IRC3, ottenendo un triplete davvero eclatante, anche considerando che si tratta di un equipaggio composto da amici e familiari, con cui il velista marsigliese naviga da moltissimi anni.

Secondo nella classifica generale è un altro team transalpino, quello delGP42 Confluence Sopra guidato da JeanPierre Joly, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli italiani di Sarchiapone Fuoriserie, l’Italia 998 di Gianluigi Dubbini, e portacolori del circolo organizzatore, lo Yacht Club Sanremo.

Nelle singole classi, i titoli continentali sono andati a:

IRC 0: 1° Team Vision Future di Jean-Jacques Chaubard (TP52 – YC Toulon);

IRC 1: 1° Confluence Sopra di Jean-Piere Joly (GP 42 – S.N. Marseille);

IRC 2: 1° Sayann di Paolo Cavarocchi (First 40 – LNI Anzio);

IRC 3: 1° Absolutely II di Yves Ginoux (Farr 36 – CNTL Marseille);

IRC 4: 1° Alkaid di Christophe Heurtault (JPK 10.10 – CNTL Marseille);

Le Classifiche complete