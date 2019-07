Sanremo, Guardia Costiera trae in salvo equipaggio di imbarcazione francese

Sanremo. Primo weekend del mese di intenso lavoro per gli uomini della Guardia Costiera del Compartimento Marittimo di Imperia che, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, sono stati impegnati su più fronti per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza delle tante attività marittime che si svolgono in questo periodo dell’anno.

Nella notte tra domenica e lunedì, a poco più di un miglio dal porto di Sanremo, la Motovedetta CP 864 è stata chiamata a prestare soccorso ad un’imbarcazione a vela, battente bandiera francese, con cinque persone di equipaggio rimaste in balia del moto ondoso a causa, anche in questo caso, di un’avaria all’apparato motore.

Intercettata l’unità, la Motovedetta, con il congiunto ausilio del locale gestore portuale di “Portosole”, nel frattempo fatto arrivare con un’ulteriore unità in assistenza, ne ha coadiuvato il rientro in sicurezza nel porto di Sanremo.

La Guardia Costiera raccomanda a tutti i fruitori del mare di adottare sempre la massima prudenza e cautela, daosservarsi anche in spiaggia. E’ bene, infatti, sempre verificare lo stato del mare prima di fare il bagno, prestando attenzione alla presenza di eventuali bandiere rosse issate dai gestori delle spiagge per indicare situazioni di possibile pericolo per la balneazione.