Imperia. Si è svolta al campo Lagorio l’ultima prova riservata agli esordienti, nati dal 2008 al 2010: incuranti del caldo, una cinquantina di coraggiosi, hanno dato vita a simpatiche gare tra l’agonistico e il ludico, in particolare a gare di staffetta spesso miste con ragazzi di altre società. La Foce ha avuto un gruppetto agguerrito di atlete che sono state protagoniste assolute: Chiara Fiorili, vincitrice sia dei m.600 che del salto in alto; Iris Fortugno, seconda nei m.600 e nel salto in alto; Oliveri-Bashmeta- Fiorili prime nella staffetta (50m+100m+150m).

Proprio in questa gara, per l’assenza di qualche atleta, si sono formate staffette miste, un momento cordiale, di socialità che ha coinvolto chi non era nella formazione ufficiale come il generoso Sebastiano Carli e Musso.

In Costa Azzurra, intanto, il focino allievo Hamza Soummade ha corso i m.1000 in 2’42″74, suo record personale. Peccato che i m.1000, in Italia, contino poco e sia necessario concretizzarli in gare ufficiali come i m.800 o m.1500.

«Siamo certi che nelle prossime prove regionali Hamza saprà mettere a frutto questo test sui m.1000 e dimostrare di valere tempi di rilievo, ottenuti correndo tanto e di qualità nel motto che l’atletica non regala nulla e non fa nemmeno sconti. Questo vale anche per le nuove leve (maschili e femminili) che sembra non abbiano capito che se non corri e soffri, avrai poche soddisfazioni» – fa sapere la Foce.