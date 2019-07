Sanremo. Un giovane postino in via san Francesco ha perso il controllo del proprio scooter probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia andando letteralmente ad atterrare tra le ruote di un’auto in sosta.

Per fortuna il motociclista indossava il casco tuttavia sono risultate lunghe e laboriose le operazioni di liberazione del giovale effettuate dai Vigili del fuoco, dai sanitari del 118 e dal personale della Croce Rossa di Sanremo.

La via è rimasta chiusa al traffico almeno per mezzora.